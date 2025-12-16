¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥²¥¤¥ê¡¼¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¡õ¥Ë¥Ã¥¯¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¥ó»Ë¾åºÇÂ®40²¯±ßÆÍÇË
¡¡Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÍýÁÛ¶¿¡Ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¤È¸½Âå¼Ò²ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡£¤½¤ÎÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¸½ºß¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤À¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¿áÂØÈÇ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡ª¡×ÊÔ
¡¡¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ø³«2½µÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè½µËö¤Î¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò·ø¼é¡£¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦£²¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¸ø³«10Æü´Ö¤Ç¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ40²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Àè½µËö»þÅÀ¤Ç¤ÎÎß·×À®ÀÓ¤Ï¡¢Æ°°÷301Ëü5156¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ42²¯8314Ëü±ß¤ËÅþÃ£¡£¤µ¤é¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1558²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆÃÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡õ¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¾Þ¤Î2ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¦¥µ¥®¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡ÊCV¡§¾å¸ÍºÌ¡Ë¤È¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡ÊCV¡§¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ë¤¬¡¢·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¸½¤ì¤¿à¨ÃîÎà¤Î¥Ø¥Ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤Î¸å¤ò¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¡£à¨ÃîÎà¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ë¥Ö¥ë¥º¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¡ÈÆü»ï¡É¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿¥²¥¤¥ê¡¼¤ò¤Ä¤¤¤ËÈ¯¸«¡£¤·¤«¤·¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¿å¤¬Î®¤ì¤ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÃæ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÅÙÆþ¤ë¤ÈÂ©¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Ä¹¤µ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¡¢ÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·Â³¤±¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡£·ãÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î±¿Ì¿¡¢¤½¤·¤Æ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈÇ¤Ç²¼Ìî¹É¤¬±é¤¸¤ë¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬±é¤¸¤ëà¨ÃîÎà¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ë¥Ö¥ë¥º¤âÅÐ¾ì¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ë¥Ö¥ë¥º¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¹¾¸ý¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£12·î20Æü¡Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥ÉÇÛÉÛ
¡¡±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ÎµÏ¿ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤Ç¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥Ö¥ë¥º¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Á´5¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥«¡¼¥ÉÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÇÛÃÖ¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Õ¾Þ¸å¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£µÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¿áÂØÈÇ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡ª¡×ÊÔ
