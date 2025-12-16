ジョイフル×『ONE PIECE』第2弾 “あの名シーン”を連想させる『チョッパーの桜舞うホットケーキプレート』など3種登場
ファミリーレストランのジョイフルは、世界的な人気を誇るTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を、23日午後3時より開始する。
【写真】名シーンを思い出す『チョッパーの桜舞うホットケーキプレート』
全期間販売メニューは、主人公・ルフィの大好物の肉がいっぱいのグリルと、トレードマークの麦わら帽子をモチーフにした『ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル＆麦わらオムライス』。ゾロの三刀流を、えびフライ・ソーセージ・ハリケーンポテトで表現した『ゾロの三刀流鉄板盛り』、サンジのレディたちへの愛情を表現した『サンジのレディに捧げる情熱のペスカトーレ』、デザートは『ナミの大好き▼（ハート）みかんとベリーの「魔法の天候棒（ソーサリー・クリマ・タクト）」パフェ』を楽しむことができる。
第2弾限定メニューは、魚人空手の達人ジンベエの技名にもある「瓦」にちなんだ『ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ』や、ロビンのハナハナの実をイメージした『ニコ・ロビンのハナやかモッツァレラサーモンサンド（ドリンクバー付）』、そしてデザートではチョッパーの、あの名シーンを連想させる『チョッパーの桜舞うホットケーキプレート』が登場。
また、コラボメニューを注文するとノベルティ（先着順、ランダム配布）として「オリジナルコースター」が1枚もらえる。ジョイフル公式SNSから参加できるプレゼント企画では新デザインのグッズが抽選で当たる。
さらに、全国13店舗のジョイフルでは店舗ラッピングを実施中。中でも熊本県内では4店舗で実施しており、熊本市内ではコラボデザインの「ラッピング電車」が運行している。
■第2弾限定メニュー（12月23日午後3時〜2026年1月13日午後3時）
『ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ』1252円
魚人空手の達人ジンベエの技名に「瓦」があることにちなんで、ハンバーグで瓦割りを表現。和のイメージもあることから、ハンバーグにはてりやきソースをかけ、添えたわさびドレッシングでピリッとした風味ある味わいも楽しめる。
『ニコ・ロビンのハナやかモッツァレラサーモンサンド（ドリンクバー付）』1065円／単品955円
ロビンのハナハナの実をイメージしたドッグサンド。サーモンと彩り鮮やかな食材でハナ（華）やかさを表現した。ロビンの好きな「コーヒー」とも相性ぴったり。
『チョッパーの桜舞うホットケーキプレート』768円
チョッパーの大好きなわたあめを桜に見立てたパンケーキプレート。ピンク色のクレープ生地を全体にかけ、舞い散る桜の花びらを表現している。チョッパーのあの有名なシーンを思い出させるようなパンケーキ。
■全期間共通メニュー（12月2日午後3時〜2026年1月13日午後3時）
『ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル＆麦わらオムライス』1648円※テイクアウト可
『ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル（単品）』1428円※テイクアウト可
ルフィはなんといっても肉が大好き。たくさん食べるのでボリューム満点！牛・豚・鶏とさまざまな肉が楽しめ、骨付きのフランクはまるで憧れの骨付き肉のよう。ハンバーグにはルフィの「ギア5」をイメージした、のびる白いチーズソースを合わせた。また、トレードマークの麦わら帽子をイメージしたオムライスもセットに。
※ランチタイム（午前10時〜午後3時）の注文でライスまたはパンが無料でセットになる（年末年始は除く）
『ゾロの三刀流鉄板盛り』1208円※テイクアウト可
ゾロのトレードマークの「三刀流」をえびフライ、ソーセージ、ハリケーンポテトで表現した。ゾロの好きな「米」と「肉」を同時に味わえる鉄板盛り。ローストビーフは好みで、てりやきソースをつけて。
『サンジのレディに捧げる情熱のペスカトーレ（ガーリックトースト付）』1208円／単品1098円※テイクアウト可
もしもサンジがレディのために海鮮パスタを作ったらこうなるのでは!?魚介類をぜいたくに使用し、2尾のエビを向かい合わせてつくったハートでレディ達への愛を表現。熱々の情熱の愛をどうぞ。
『ナミの大好き▼（ハート）みかんとベリーの「魔法の天候棒（ソーサリー・クリマ・タクト）」パフェ』812円
青い海のようなゼリーに「みかん」の果汁が入ったアイスをのせ、「ベリー」とオレンジ果肉をトッピングしたパフェ。ソーサリー・クリマ・タクトに見立てたスポイトのカルピスをかけるとまろやかな味に。
※価格は全て税込
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
