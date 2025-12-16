〈「参政党の発信量は国民民主党を圧倒して…」ネット選挙“フェーズ2”で躍進した政党の「組織的な」SNS戦略〉から続く

「これまでの総理大臣の中ではネット地盤が一番強い」。高市早苗総理大臣の誕生は、自民党のSNS戦略に劇的な変化をもたらした。従来のテレビや新聞中心の発信から、ネットに最適化した広報への転換が始まっている。

「文藝春秋オピニオン 2026年の論点100」の発売に合わせて放送された番組「＋RONTEN 2026」で、JX通信社代表取締役の米重克洋氏が語った。

自民党がネット選挙に出遅れた2つの理由

米重氏は、自民党がネット選挙で出遅れた理由を2つ挙げる。「党首がネット地盤が弱く、従来のテレビや新聞を通じて知名度を獲得してきたタイプの政治家であること」と「大きい政党ゆえの身動きの取りづらさ」だ。



米重克洋氏

国民民主党や参政党が党首のリーダーシップによって「ワンボイスで強力に有権者に伝わる」のに対し、「自民党は党首とは違うスタンスで違う意見を伝える人も結構いた」ため、統一されたメッセージの発信が困難だった。

高市総理の誕生により一変した状況

しかし高市総理の誕生により、状況は一変した。米重氏は「前の自民党総裁選で5人の候補者がいたが、高市氏は一人だけ圧倒的に動画の再生回数も回るし、登録者数も多い」と評価する。

この変化は数字にも現れている。「YouTubeにしてもXにしても、自民党に関して言及されるものがネガティブ中心からポジティブ中心に急速に変わっている」。

具体的な変化も見え始めた。自民党公式のXでは、幹事長や党役職者の記者会見の書き起こしを「全文Xに載せるような運用が始まった」。米重氏は「自民党の広報も急速に、ネットに最適化したものに改めてなろうとしている」と分析する。

公明党は「サブチャンネル」で新境地

公明党も独自の取り組みを進めている。注目は「サブチャンネル」の展開だ。「硬くて組織宗教の政党」というイメージを覆すため、「フランクに、今までの公明党のイメージを覆すような柔らかくてオープンな感じで情報発信」を行っている。

この取り組みは成果を上げており、「政党の動画チャンネルとしてかなり成功している部類」と米重氏は評価する。ただし「創価学会を支持基盤とした組織政党である根っこの部分は変わっていない」ため、「得票に直結するところまでは至っていない」のが現状だ。

自民党がネット選挙に強くなる可能性

米重氏は高市総理の登場を、トランプ前大統領の2016年大統領選勝利と重ね合わせる。「下馬評を覆して当選した現象と同じで、ネットの草の根的な動きに支えられて支持を拡大していった」共通点があるという。

この変化は日本政治の転換点になる可能性がある。「自民党という一番大きな政党の選挙や政治スタイルを変えていく可能性がある」と米重氏は指摘する。「時代の変曲点にいるのかもしれない」。

国民民主党や参政党に先行されていたネット選挙の分野で、自民党が「追いつき、追い越してくる可能性も十分考えられる」状況が生まれている。トップのネット地盤の強さが「全体の勢い、発信の届き方に大きなインパクトがある」からだ。

