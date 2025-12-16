ロッテの契約更改交渉が16日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、24年に国内FA権を取得して宣言残留し、3年契約を結んでいる田村龍弘捕手は現状維持の年俸7000万円（金額は推定）でサインした。

今季は高卒2年目の寺地の躍進もあり、わずか18試合の出場に終わった。「何もしてない1年でした」と振り返り、来季に向け「結果が全てだと思う。寺地とか佐藤とかライバルいますけど、オープン戦から結果出せば、必ず使ってもらえると思うので、ネガティブにならず、ポジティブに自分が試合に出るという気持ちを強く持っている」と言葉に力を込めた。

捕手というポジションについて「打てるのに越したことはないと思いますけど、第2の監督的な立場だと思う。試合をコントロールできるし、流れをコントロールできる立場だと思うので、安心感が大事」と強調。9月に第1子となる長女が誕生したことも明かし、「すぐ適当にやってしまうのが僕のダメなところ。赤ちゃんを持つ時も丁寧にやっていますし、そういうところから何事も丁寧に。おむつかえる時も丁寧に丁寧にやってます」と笑わせた。

1月には例年通り千葉・鴨川市で佐藤らと自主トレを行う。「お父さんが野球やっているのを見せたいと思ったので。だからこそこのタイミングでレギュラー取るために必死にやらないとその夢が叶わない。今まで自分に甘い自分がいたけど、必死にやりたい」と表情を引き締めた。