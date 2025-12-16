興行収入（興収）173億7739万4500円を記録し、実写日本映画興収記録を22年ぶりに更新した「国宝」が16日、都内の東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で開催中の「カンヌ監督週間 in Tokyo 2025」で上映された。主演の吉沢亮（31）横浜流星（29）とともに登壇した李相日監督（51）は、ディレクターズカット版を作るか否かを問われ「やりたくないかな」と否定的な見解を示した。

カンヌ映画祭監督週間総代表のジュリアン・レジ氏から「ディレクターズカット版は？」と質問が出ると、場内に拍手と歓声が巻き起こった。吉沢と横浜が「見たいですね」と口にすると、李監督は「歌舞伎のシーン、もっとあるからね。う〜ん…でも、やりたくないかな」と言い、笑った。

吉沢も「やって欲しいという思いと、俺らの1番、いいところ使ってくれているだろうから、恥をさらすのも嫌だな」と本音を吐露。それを聞いた李監督は「何でも、ピークって、あるじゃない？ 4時間とかにすると、そのピークを保てるか、どうかが難しいんじゃないかな」と答えた。

「国宝」は作家・吉田修一氏の同名小説の映画化作品。吉沢と少年期を演じた黒川想矢（15）が、主人公・喜久雄の50年の人生を演じた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）半二郎の実の息子で、生まれながらに将来を約束された御曹司・大垣俊介を横浜、少年期を越山敬達（16）が演じた。吉沢と横浜が、歌舞伎俳優の中村鴈治郎（66）から1年半にわたって歌舞伎の指導を受けたことも話題を呼んだ。6月6日の初日から11月24日までの公開172日間で興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が22年、守った邦画実写の興収記録を更新した。