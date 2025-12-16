お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（30）とニシダ（31）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ニシダの“体重詐称”が明らかになった。

サーヤが「（ニシダ）は体重を下にさば読んでいる」と暴露。ニシダの体重は本来は116キロ。「芸人だったら、ちょっと盛るじゃないですか。116キロとかいっても…。110キロとか言うんですよ」と話した。

MCのハライチ澤部佑（39）が「そこは何かあるの？」と聞くと、ニシダは「（116キロは）なんか、ややこしくないですか？゛10゛の方が」。さらにMCのハライチ岩井勇気（39）が「120とか」と言うと、「120はウソになっちゃうじゃないですか」。一呼吸置いて、出演者全員が笑った。

さらにニシダが「116を110のほうがまだ大丈夫というか。小っちゃく言った方が」。再び岩井が「謙遜してるっていうこと？」と聞くと、「謙遜、そうですね。小っちゃく言って。そんなに上に見せたくない、っていう」と説明した。

澤部が「小杉さん、すごい笑っているんですけど。分かるんですか、気持ちが」と、100キロ以上あるブラックマヨネーズ小杉竜一（52）振ると、小杉は「分かる」。そして「あのころくらいであってくれ、っていう数字しか覚えてへんから」と説明すると、ニシダも爆笑していた。