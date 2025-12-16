お笑いコンビ、トム・ブラウンの布川ひろき（41）が16日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。コンビの漫才をめぐり、不満に思っていることを明かした。

パーソナリティーの塙宣之は、独特の掛け合いを繰り返すトム・ブラウンの漫才について「当たり前にやってるけどすごい難しいよね。布川君も分かんなくなりそう」と想像した。

布川は「めっちゃうれしいです、それ」と塙の着眼に感謝すると、「僕らのネタってみちおがめっちゃ動いたりするんですけど。僕はそんなに動いてない。“死んだ状態”でよくいるんですけど」と説明。「実は僕あんまりしゃべんないから、しゃべんないとリズム取るの難しい。めっちゃムズいのみんな分かってくれないんですよ」と動きが少ないことで簡単に思われることに不満を述べた。

また「それを唯一分かってくれるのがウエストランドの河本。しゃべんないから」。同コンビもしゃべりまくる相方の井口浩之を河本がじっと見守る漫才が多く、塙が「河本はそういうところ見てるんだ」と苦笑すると、布川は「『あれ実はムズいんですよね』って。『でも言ったらこっちが悪者になるんですよね』って」と共感し合っていると笑った。