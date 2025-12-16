全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、12月18日から24日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は12月17日から23日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜庄内・八丈島・大阪/関西線、大阪/伊丹〜高知・熊本線、札幌/千歳〜根室中標津線、福岡〜対馬線

・4,000マイル

東京/羽田〜オホーツク紋別・帯広・広島・山口宇部・鳥取・徳島・高知・大分・宮崎線、大阪/伊丹〜札幌/千歳・青森・秋田・長崎・沖縄/那覇線、名古屋/中部〜仙台・宮崎線、札幌/千歳〜広島・仙台線、福岡〜仙台線、沖縄/那覇〜岩国線

・5,000マイル

東京/羽田〜沖縄/那覇線

・6,500マイル

東京/羽田〜石垣線、沖縄/那覇〜新潟線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。