「Google Pixel 9a」などが1円

ソフトバンクは16日、ワイモバイルで、3G契約からの乗り換えで対象機種が1円で購入できる「3Gケータイのりかえキャンペーン」を開始した。終了日は未定。

対象となるのは、3Gのみ利用できる料金プランを契約中で、3Gのみに対応したiPhoneや他社のスマートフォン、フィーチャーフォン、キッズ向け端末を利用しているユーザー。ワイモバイルオンラインストアで“3Gの料金プラン”からワイモバイルの料金プラン「シンプル3 S/M/L」にMNP転入で乗り換え、対象機種を一括払いで購入する際、機種代金が1円となる。

対象機種は、以下の通り。

Google Pixel 9a（128GB、通常価格8万8416円） AQUOS wish5（同3万1680円） OPPO Reno13 A（同4万3200円） nubia Flip 2（同8万5680円） らくらくスマートフォン α（同2万6640円） かんたんスマホ4（同4万1472円）

なお、購入時に“3Gのみに対応した機種”の画面に電話番号を表示している写真をアップロードする必要がある。画面が故障しているなど表示できない場合は、キャンペーンは適用されない。