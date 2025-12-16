久保所属のソシエダが、現ドイツ代表監督とかつて共闘した48歳を招聘か。すでに口頭合意、正式発表は間近とスペイン紙報道
久保建英が所属するレアル・ソシエダが、新監督にペッレグリーノ・マタラッツォを招聘するようだ。スペイン紙『MARCA』が伝えている。
ソシエダは現地12月14日、セルヒオ・フランシスコ監督の解任を発表。年内の残り２試合は、サンセ（ソシエダBチーム）のジョン・アンソテギ監督が暫定的に指揮を執る。
今季よりソシエダを率いたフランシスコ監督だったが、思うように勝星を積み上げることができず。チームはリーグ戦で開幕から16試合で４勝４分け８敗と負け越している。
フランシスコ監督の後任候補にはルイス・ガルシアやチアゴ・モッタなど複数人が挙がっていたなか、『MARCA』は15日、マタラッツォの就任が決定的と報じた。すでに口頭合意に達し、数時間以内に正式発表される見込みだという。
マタラッツォは、ブンデスリーガ２部のニュルンベルクのアンダー世代で監督やコーチなどを歴任。その後、現ドイツ代表監督で当時ホッフェンハイムを率いていたユリアン・ナーゲルスマンのもとでアシスタントコーチ、シュツットガルトとホッフェンハイムでは監督を務めた。
ドイツで豊富な指導実績のある48歳は、スペインに渡ることになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
