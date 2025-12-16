カジュアルフレンチで“特別なクリスマスディナー” 県産食材をキャビア＆トリュフなどで贅沢に《長崎》
長崎マグロに、キャビア、トリュフも。
特別なコース料理がクリスマスを彩ります。
長崎市のスタジアムシティホテル長崎にある「CAFES＆DINERSVERDE」。
今月から提供されているのが “クリスマスディナーコース” です。
県産食材に、トリュフやキャビアなどフランスから直輸入した素材を贅沢に使った 7品が楽しめる特別なコースです。
コースの中でイチオシなのが「長崎まぐろとビーツのタルタル」。
県産の養殖マグロに酸味を加えた諫早産のビーツを合わせ、さっぱりと仕上げています。
（冷川小粹アナウンサー）
「マグロのうま味と、さっぱりとしたビネガーが効いたビーツに、キャビアもちょうどいい塩味がアクセントになっていて、おいしい」
またクリスマスのスペシャルデザートとして、ふわふわとした食感のクリームに華やかなアメ細工を載せた1皿も登場。
レアチーズケーキのような味わいです。
（吉冨 匡平シェフ）
「クリスマスは特別な日なので、この1年の締めくくりになれるようなディナーになればいい」
クリスマスディナーは、今月25日までの提供です。