ＹｏｕＴｕｂｅｒで覆面ホラー作家の雨穴が、著書「変な地図」（双葉社）で、先月発足された日本初の総合書籍チャート「Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ ＢＯＯＫ Ｃｈａｒｔｓ」の第１週目（１０月２７日〜１１月２日）で１位を獲得し、１６日、ビルボードライブ東京で行われた授賞式に出席した。

おなじみの黒タイツ＆覆面姿の雨穴は、この日のためにすべりどめの手袋を装着して登場。「トロフィーをいただけるということで、万が一でもすべって落とさないように」とおちゃめに説明し「まさか自分の人生において、ビルボードのステージに立つ日が来るとは」と語った。

同作は発売１カ月で７０万部を売り上げたベストセラーで「変なシリーズ」４作目の集大成。１０カ月間、部屋にこもり執筆したといい、自身が執筆を切望していた「王道小説」の要素を３０％取り入れた。「王道が一番大変。めちゃくちゃ難しかった」と振り返った。

独特の風貌故に、報道陣からはその仮面の秘密に迫られた。手づくりだと明かし、材料は紙粘土。「薬局で売ってるのがちょっと高いけど質がいいので使ってる。一応高級品です」と詳細に語った。そしてスペアはなく「これだけ」と明かし「これが割れたら私はもう終わり」と笑わせた。

１位を獲得したことには、その風貌故に「ちょっと罪深いことをしてしまったという気分はある」と苦笑い。一方で「もし次に何かビルボードの賞があれば、次の作家さんにも何かお面をかぶっていただいて、ビルボードの１位と言えば、お面だよねという変な伝統を作って行けたらと思う」と不気味にたくらんだ。

さらにこの日は自ら作曲した「全国書店様へありがとう！」という曲を披露。ユニークな踊りも交え、受賞の喜びを盛大に表現していた。