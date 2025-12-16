日本バスケットボール協会の島田慎二会長が16日、理事会後にオンラインで取材に応じ、今月の米国出張についての成果を語った。

同協会の伊藤拓摩強化委員長とともにレーカーズの八村塁、右足負傷から復帰を目指す河村勇輝の元を訪れ、新体制の覚悟や未来の計画などを説明。逆に世界トップを経験する2人の主張に耳を傾けた。島田会長は「日本がLA（28年ロサンゼルス五輪）を目指す上での要件に言及もいただき、ポジティブに一緒に頑張ろうとなった。満足している」と収穫を語った。

過去に日本協会へ苦言を呈した八村との面会については「心の奥深くはどうこう言えない」とした上で将来的な代表活動参加については「（河村と）2人とも思いは強い。タイミングと契約の諸事情が合致すれば、そういう状況はつくれるんじゃないかと個人的には期待感を持っている」と私見を明かした。

会食した河村についても「私の半分も生きていないけど、私の何倍も生きているような卓越した人間の器を持ち合わせている」と絶賛し「とにかく前向きに練習に励んでいる姿勢が伝わってきた。夢を応援したい」とした。