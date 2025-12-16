º´µ×´Ö¼ëè½¤¬¸Ä¿Í3´§¤Ëµ±¤¯¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÉ½¾´¼°
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çº£µ¨¤ÎÉ½¾´¼°¤ò³«¤¡¢½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢Ìó2²¯2728Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢70.0585¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯1°Ì¤Î¸Ä¿Í3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºÇÂ¿¤Î4¾¡¤òµó¤²¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¾Þ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡Öµ±¤¾Þ¡×¤ÏAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤ÉÊÆ¥Ä¥¢¡¼2¾¡¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤È¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÇÊÆ½é¾¡Íø¤·¤¿À¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¼Ô¤Î2¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£