³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ê¤É¸Ä¿Í3´§¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡á16Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è

¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çº£µ¨¤ÎÉ½¾´¼°¤ò³«¤­¡¢½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢Ìó2²¯2728Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡¢70.0585¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯1°Ì¤Î¸Ä¿Í3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºÇÂ¿¤Î4¾¡¤òµó¤²¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¿·¿Í¾Þ¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°7°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡Öµ±¤­¾Þ¡×¤ÏAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤ÉÊÆ¥Ä¥¢¡¼2¾¡¤Î»³²¼ÈþÌ´Í­¤È¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÇÊÆ½é¾¡Íø¤·¤¿À¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¼Ô¤Î2¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£