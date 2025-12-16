俳優の山下智久（40）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。STARTO ENTERTAINMENTの先輩とけんかした経験について語った。

番組では山下の小学生時代の友人が出演し、血気盛んだった山下の小学生時代を暴露した。「顔がきれいなジャイアン」と多くのけんかエピソードをイジられ、くりぃむしちゅー上田晋也から「事務所入ってからはもめたりしなかったの？」と心配された。

山下は「一番年下だったんで、こっぴどく（やられた）。3つとか4つ上なんでめちゃくちゃ強いんですよ」と語ると、しゃべくりメンバーは「（けんかを）やってるよね？」とつっこんだ。

上田は「山Pからやりに行ったの？」と聞くと、山下は「目をつけられて…生意気だぞ、という…」と語った。

上田は「もめて有名になってその後仲良くなった人とかいないの？」と聞くと、山下は「生田斗真とか。殴ってはないですけど、ここ（顔）から下は…」とぼそぼそ答え、上田は「殴ってんじゃねえか！」と声を上げた。山下は「殴られたし、殴りましたね」と語った。

その後、山下は高校時代の同級生の芸能人を紹介する流れで「先輩は生田斗真もいたし…」と明かした。原田泰造は「斗真くん先輩だったの!?」と驚き、有田哲平も「先輩殴ってたんだ」と笑った。