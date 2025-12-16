ÅÚ²°ÂÀË±¡¡»Ð¡¢Äï¤È¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Çà·»Äï¥²¥ó¥«á¡Ö·ë¹½¸·¤·¤¤¥À¥á½Ð¤·¤ò»ä¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤ÈµÜºêÈþ»Ò¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¿¥«¥é¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¿·£Ã£Í¤¬£±£²·î£±£¸Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤£²²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëµÜºê¤¬¡¢Í§¿Í¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç½÷»Ò²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤ÏºÇ¶á¡¢»Ð¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÚ²°±ê²À¡¢Äï¤ÇÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ¤ÈÊ¡²¬¤ÇÏ¯ÆÉ·à¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤ÎÀ±¡×¤ò¾å±é¡£»£±Æ¸å¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤ÏÇ½ÅÐ¤Ç¤âÏ¯ÆÉ·à¤ò¾å±é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÅÚ²°¤Ï¡ÖµÜºê¤µ¤ó¤âµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£µÜºê¤Ï¡ÖµîÇ¯½é¤á¤ÆÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î£Ã£ÍÀßÄê¤¬¤¹¤´¤¯¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£Í¤ÇÅÚ²°¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£Ç¯½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö»Ð¤ÈÄï¤È¤Î£³¿Í·»Äï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ£³¿Í¤ÇÏ¯ÆÉ·à¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±é½Ð¤ÎÊý¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Æ°¤¤È¤«ËÜÆÉ¤ß¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡ª¡¡¤³¤ì¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢³§¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡Á¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¸·¤·¤¤¥À¥á½Ð¤·¤ò»ä¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È·»Äï¥²¥ó¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä¤âÁ´Á³Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¤À¤¬¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤äÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µÜºê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¿¢¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¿¢¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ê´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½Õ¤Ë¿¢¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éË»¤·¤¯¤ÆËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¿¢¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï¡Öº£Ç¯ÉñÂæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ä¤â¹ØÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ°Íý¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Çã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¾þ¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¥°¥Ã¥º¤ÎÀ°Íý¤«¤Ê¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÄ«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç½ÅÐ¤Ç¾®¤µ¤ÊÉñÂæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¸Ç¤á¤¿Ï¯ÆÉ·à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ì¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£