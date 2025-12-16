Hey! Say! JUMP高木雄也、LDHアーティストと親密ショット インスタ投稿に反響「どういう繋がり？」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/12/16】Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が14日、自身のInstagramを更新。LDHアーティストとの親密ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】JUMP高木雄也、LDHアーティストとのプラベ親密ショット
この日、高木は「ようちゃん誕生日おめでとう大好き 神谷もいたみたいだよ、、、」とつづり、THE RAMPAGEの神谷健太、元プロサッカー選手の柏木陽介とのオフショットを投稿。高木は神谷と2ショットを披露しており、体を寄せ合って親密そうな様子を見せている。
この投稿には「カミケン（神谷）とどういう繋がり？」「びっくり」「プラベで遊ぶ仲なの？」「びっくり」「大声出た」「メロい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】JUMP高木雄也、LDHアーティストとのプラベ親密ショット
◆高木雄也、THE RAMPAGE神谷健太との親密ショット披露
この日、高木は「ようちゃん誕生日おめでとう大好き 神谷もいたみたいだよ、、、」とつづり、THE RAMPAGEの神谷健太、元プロサッカー選手の柏木陽介とのオフショットを投稿。高木は神谷と2ショットを披露しており、体を寄せ合って親密そうな様子を見せている。
◆高木雄也の投稿に反響
この投稿には「カミケン（神谷）とどういう繋がり？」「びっくり」「プラベで遊ぶ仲なの？」「びっくり」「大声出た」「メロい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】