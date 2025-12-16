中村仁美アナ、息子への弁当6つ一挙公開「盛り付けが上手」「お子さんが羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】フリーアナウンサーの中村仁美が12月15日、自身のInstagramを更新。バラエティ豊かなお弁当の数々や10分で作ったという豚汁を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫はさまぁ〜ず大竹 46歳アナ手作りの息子弁当「盛り付けが上手」
中村アナは「お弁当備忘録」と記し、いくつもの手作り弁当の写真を並べて投稿。「ショートパスタのナポリタン弁当」「セブンの鮭＆前夜の残り物全部入れ弁当」「次男の希望を全部！ソーセージ巻き＆唐揚げ弁当」「ナスの味噌汁＆オニギリ弁当 」「麻婆豆腐弁当」のと説明を添えており、それぞれ彩りよく盛り付けされている。
また「今日は部活だったので早速10分で作ったオニギリ＆豚汁を」とつづり、ポットに入った豚汁とバナナ、おにぎりの写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「10分でできるのすごい」「レパートリー多くてさすが」「開けるのが楽しみになるものばかり」「お子さんが羨ましい」「全部美味しそう」「盛り付けが上手」といったコメントが寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆中村仁美アナ、バラエティ色々各種弁当披露
◆中村仁美アナの投稿に「愛情感じる」と反響
