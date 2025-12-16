“ドロ沼破局”を乗り越え、今年はダンサーとの熱愛説が浮上　女優ヘリが1年を振り返る「最高ではなくても…」

女優のヘリが、ファッション誌『Allure Korea』1月号の表紙を飾った。

【写真】恋愛経験豊富なヘリを射止めたダンサー

ヘリは今回のカバーで、抑制されたミニマリズムの中に静かに輝く、現代的なエレガンスを表現している。

全体を落ち着いたクールなムードでまとめた今回の撮影では、さまざまなバッグやシューズを自然に取り入れ、成熟した魅力を披露。

特に、艶やかなロングヘアを保ったまま撮影に臨んでいたヘリは、撮影途中でこれまで一度も挑戦したことのなかった短い前髪へと大胆にイメージチェンジし、印象的な瞬間を完成させた。抑制の効いたスタイリングと繊細な変化が調和し、ヘリならではの新たな表情を生み出している。

（写真＝『Allure Korea』）ヘリ

撮影と併せて行われたインタビューでは、「始まり」と「1月」というキーワードを軸に、率直な思いも語られた。

最近、授賞式「アジア・アーティスト・アワード（AAA）」でミームチャレンジが話題となった瞬間から、ファンとの交流、そして「最高ではなくても、最善を尽くした一年だった」と振り返るこれまでの時間まで、ヘリは持ち前の率直で明るい姿勢で現在の自分を語っている。

仕事をしている時が一番幸せだと語るヘリは、今この瞬間もまた、新たな始まりへと歩みを進めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！〜Miss Lee〜』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。