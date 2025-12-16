ネットリサーチ事業の株式会社クロス・マーケティング（本社：東京・新宿区）は１６日、スマホ依存症の自覚がある人の割合が４５％に及び、２０〜３０代に限れば５９％を占めるという調査結果を発表した。

１１月に全国の２０〜７９歳の男女２４００人を対象に「目に関する調査（２０２５年）」を実施。スマートフォンの保有者に対し、平日・休日を合わせた１日当たりの利用時間を聴取したところ、２０〜６０代は「２〜３時間」。７０代は「１時間程度」がボリュームゾーン。若い年代ほど長時間利用が増え、２０〜３０代は、４時間以上の利用者が半数を超えることが分かった。

最も利用時間の長い機能やアプリでは「インターネット検索での調べものやニュースなどのサイト閲覧」が４１％、「メール・ＳＮＳ」が２７％、「音楽・動画鑑賞」１１％、「ゲーム」が８％だった。「インターネット検索での調べものやニュースなどのサイト閲覧」は４０代と６０代で多く、２０代のみ、ネット検索よりも「メール・ＳＮＳ」の利用時間が長かった。

スマホ依存症の自覚を確認したところ、「かなりスマホ依存症だと思う」は１１％。「まあスマホ依存症だと思う」はは３４％。合わせて４５％はスマホ依存症と自覚していた。２０〜３０代は依存症と思う人が５９％を占めた。

自身がスマホ依存症だと思う理由は「スマホを使っている時間が長い」「暇さえあれば無意識にスマホを操作している」「スマホが手元にないと不安になる」が４割台。「スマホが手元がないと落ち着かない」「寝る直前までスマホを操作している」が３割台。同社は「『スマホが手元にないと不安になる』は若い年代ほど高まる傾向にある」と分析した。