ネットテレビ局「ABEMA」のアナウンサー・瀧山あかね（31）の"ライン強調コーデ"の近影がSNSで話題になっている。

〈よく見るとなにか...〉〈最高の丸み〉絶賛の声が集まった瀧山あかねアナの”ぴったりニット”姿ほか

「ねっち」こと瀧山は元NMB48研修生で、同社の専属"新時代アナ"として活躍中。2023年に初の写真集を出し、最近では課金制のファンクラブも開設するなど、ファン層を拡大している。スポーツ紙記者が語る。

「話題になっているのは、瀧山さんが9日にインスタグラムに載せたニット姿の写真です。彼女はたびたび水着姿など、自慢のスタイルを活かした写真を投稿していますが、今回はタイトなベージュニットに、太ももの"絶対領域"が印象的なミニスカートとロングブーツを合わせたコーデを披露しました。着用しているニットはやや薄手で、ボディラインがかなり強調されたものでした。

これを見たファンからは〈スタイルよすぎる〉〈最高の丸みです〉〈よく見ると俺にはなにか見える…〉など、美ボディを絶賛するコメントが集まり、スポーツ紙各社もこぞって記事に取り上げました」

瀧山といえばことし6月、NEWSポストセブンがキックボクサーの細川一颯（25）との半同棲生活をキャッチしていた。

格闘技エンターテインメント「BreakingDown」の公式YouTubeチャンネルで7月、細川は「向こうからインスタグラムのフォローがきて、フォローを返して、僕からDM送った。かわいいなとは思っていた」と馴れ初めを明かしている。一方の瀧山も「ABEMA」の番組で「嘘は書いていないと思います」と語るなど交際を否定していない。

前出のスポーツ紙記者が続ける。

「今回、話題となっている写真で、彼女はあるブランドの"インフィニティネックレス"をつけています。このネックレスの形には"永遠の愛"という意味が込められています。気に入ってよく身につけているようですが、細川さんへの愛情を象徴したものなのかもしれませんね」

身長171センチと、魅力的なプロポーションをもつ瀧山の"美の秘訣"とはなんなのか。取材を申し込むと、本人がこう明かしてくれた。

瀧山アナの"美の秘訣"

「意外かもしれませんが、たまに散歩をするくらいで筋トレなどはまったくしていないんです。とはいえ、日々の"小さな積み重ね"はすごく大事にしていて、朝晩のパックや全身のマッサージ、サプリの摂取は欠かさない。

例えるなら『忘れたらモヤモヤして寝られない』くらい、こうしたケアをルーティーンにしています」

12月10日に細川のYouTubeチャンネルで公開された「細川一颯の家にいきなり突撃してみた」という動画内では、瀧山が冷蔵庫に残したと思われる"作りおきメモ"のようなものが映り込んだ。カメラマンに「どうりで綺麗にしていると思った」と突っ込まれた細川は「やばい、見られた」と返し、照れくさそうに笑顔を見せている。

自炊派だという瀧山が、そんな食へのこだわりについても話す。

「ここ半年はせいろ蒸しにハマっています！ 『食べ物は蒸して食べるのがいちばん体にいい』と知ってから、ほとんど毎日、蒸し料理を食べている。鮭やブロッコリーなどタンパク質を中心に、"一汁三菜"を意識した食生活を心がけていますね」

「クックパッド」が毎年発表している「食トレンド2025」では今年、"ワンプレートせいろ"がランキングの1位に輝いている。こうした流行も取り入れながら、健康的な生活を心がけているようだ。

また本人も"SNS映え"は意識しているそうで、

「洋服を選ぶときにまず考えるのが、『体のスタイルがよく見えるかどうか』。仕事では可愛い系の服が多いですが、プライベートではデニムにシャツなどカジュアルなものを好んでいます。SNSでも投稿したことがあるんですが、厚着をするのは苦手です（笑）」

と語っていた。

これからもいい意味で「アナウンサーらしからぬ」アナウンサーとして、ますます活躍していってほしい。