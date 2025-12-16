15日夜、静岡市内で開かれたセミナーに、国民民主党･玉木代表が参加しました。玉木代表は、178万の壁を巡り「今週がヤマ場」で高市総理に政治判断が求められると強調しました。



15日夜、静岡市内のホテルで開かれた静岡県内選出で国民民主党・榛葉賀津也幹事長の政治セミナー。行列の先にいたのは…。



国民民主党の榛葉幹事長。



始まる前からサインや写真を求める人で大行列。すると…そこに現れたのは…玉木雄一郎代表です。





大阪で玉木代表のセミナーに榛葉幹事長が出席。2人はその足で静岡に来たのです。このセミナーは、いわゆる政治資金パーティー。会費は1人1万円で、約600人が参加しました。2人の話題は、14日の伊東市長選挙で国民民主党が推薦した元市議杉本憲也新市長の当選について。（国民民主党 玉木 代表）「良かったねえ、伊東市長選 勝って」（国民民主党 榛葉 幹事長）「ほんとそうですよ」（国民民主党 玉木 代表）「全国が、今、静岡に注目しているよ、伊東市長選挙か榛葉賀津也ですから」参加者を前に榛葉幹事長は結党からの5年間について…。（国民民主党 榛葉 幹事長）「国民民主党のこの5年間は、まさに玉木代表の背中を支えながら剣ヶ峰を100m走のダッシュでフルマラソンの距離を走り切るような5年間でありました」その後、話題は、「年収の壁」の引き上げについて…。（国民民主党 榛葉 幹事長）「もう1つの約束である103万円の交渉が、今、佳境に入っています。しかし今、103万円の壁が160万まで上がったという報道がありますが、それは違いますよ。160万まで上がっているのは年収200万円までの方です。今まで、ないがしろにされてきた、 一生懸命働いて税金を払うこの大黒柱の中間層が、あまりにも政治から軽視されていたのではないでしょうか。おそらく今週が山でしょう。ただ、最後はね、技術論じゃないんですよ。最後は政治決断、胆力を持った大将同士が最後の真剣勝負でどこに落とすか、その落としどころに我々は従うしかないし、 その答えに立つのは東の高市早苗さんと西の玉木雄一郎です」「年収の壁」を巡っては2024年12月、自民･公明･国民の3党の幹事長が「178万円」への引き上げを目指すことで合意。現在、所得制限付きで160万円まで引き上げられました。政府・与党は2026年度の税制改正で、物価上昇率に応じ年収の壁を引き上げる方針で、低所得者向けに基礎控除の上乗せを引き上げることで、年収の壁を178万円にする方向で調整を進めています。国民民主党の玉木代表は…。（国民民主党 玉木 代表）「物価が高いなと思って困っているのは低所得者だけではありません。みんな困っている。 だったら、その困ってる多くの 皆さんの声をどうやって反映できるのか。そんな思いをしっかり胸に刻んで、最終的な政治判断をしていきたい、そう思っています」セミナー終了後来場者と交流した後、取材に応じた玉木代表は。（国民民主党 玉木 代表）「働き控えの解消と同時に、幅広い人の所得階層の方々に物価高騰で苦しむ多くの皆さんにしっかりと負担減のメリットが及ぶような、そういう結論を得ていきたいと 思うので、最後は高市総裁としっかりと話をして、いい形の 政治決断に導きたいと思うし、 まさに共に関所を乗り越えていくような結論を得たい」そんな中、16日、2026年度の税制改正を巡り、自民、維新、国民、公明の税制の責任者が会談しました。初顔合わせとなったこの会談では、「年収の壁」の引き上げについて具体的な話は出なかったものの、４党で合意を目指していくことで一致しました。（自民党 小野寺 税調会長）「今回、私ども、連立与党となりました維新を加えた４党で、最終的には協議･合意をしていくことが必要ではないかということで、きょう、初顔合わせをさせていただきました。今後、最終的には、この４党で一致した方向を見いだしていきたいということで、きょうは各党と意見調整をし、合意をいただいた」（国民民主党 古川 税調会長）「（2024年12月の）3党合意はきちんと実現していくことが最優先であることは変わりない。そうした強い経済を作っていくための大事な局面だと思うので、税制面からも手取りを増やし、国内投資を増やしていく。こうしたことがしっかりサポートできるような税制面での対応を実現していきたい」