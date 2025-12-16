ニッポン放送の不定期特番「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（後5・50）が14日に放送され、フリーアナウンサーの木佐彩子（54）がゲストとしてサプライズ出演。フジテレビ入社時の秘話を明かした。

元ニッポン放送の垣花正（53）、ともに元日本テレビの羽鳥慎一（54）と藤井貴彦（54）という会社は違えど同期入社のフリーアナウンサー3人が半年ぶりに集まり「男の女子会トーク」を繰り広げる番組。3時間50分に渡ったオンエアで、この日は3人と同じ1994年フジテレビ入社の木佐がサプライズで出演した。

フジテレビの最終試験でずっと木佐と一緒だった垣花。木佐が登場する前に当時を回想し、3対3に分かれて1チーム3分ずつの時間を与えられた討論試験で木佐のいたグループは木佐だけが3分話して終わったことを明かし「これは落ちたな、と。ほかの2人しゃべってない。協調性がないヤツだと思われる！と思ったら俺が落ちてたっていう」「木佐さんを獲るフジテレビって凄いなと思った」と明かしてまずは笑いを誘った。

その後、木佐がサプライズ登場すると、垣花は激しく驚きながらも「（順風満帆を）じゅんぷうまんぽって言ってた木佐彩子だ！」といきなりいじり、「あなた天才ですよ」と絶賛。実は当時、筆記試験のあとに木佐らと答え合わせをしており、みんなが書けた読みを間違えた木佐の驚く顔を覚えているという。

垣花はフジテレビの最終試験に残っていたメンバーについて「女性アナウンサーは5人ぐらいいて5人中3人（合格）だったと思う。男子は5人中1人。佐野（瑞樹）くんが受かった」と回想。木佐は「よく覚えてるね。（垣花が）あの中にいたってさっき初めて知った」と言い出すと、垣花は「悲しいわ」と嘆いた。

そして、木佐は「でも、（内定後）人事から電話かかってきて。こんな話、していいのかな。フジテレビのレベル落ちちゃうかな」とした上で「“あなた漢字全滅でした”って」と告げられたことを自らぶっちゃけ。スタジオ内は爆笑に包まれた。

「フジテレビのレベルが落ちます…」と羽鳥に発言をたしなめられると、木佐は「それで私は“4月までにはフジテレビの歩く漢和辞典になります”って言ったの。ま、ちょっとなれなかったけど」と言って再び笑いを呼び込んでいた。