J2ÆÁÅç¡¡ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×PO¿Ê½Ð¤âÌÜÁ°¤Ç¾º³ÊÆ¨¤¹
¡¡J2ÆÁÅç¤Ï16Æü¡¢ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ(49)¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÎÁýÅÄ»á¤ÏÂçµÜÅì¹âÂ´¶È¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£µ¢¹ñ¸ã¤Ï¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê(¸½ÅìµþV)¤ä²£ÉÍFC¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï²£ÉÍFC¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆÁÅç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯4·î¤ËµÈÅÄÃ£Ëá´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢»ÃÄêÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢5·î¤ËÆÁÅç¤Î´ÆÆÄ¤ËÀµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°4°Ì¤Ç¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ(PO)¤Ë¿Ê½Ð¡£PO·è¾¡¤Ç¤ÏÀéÍÕ(3°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡½1¤ÇÀËÇÔ¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎJ1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆJ2Í¥¾¡¤ò·Ç¤²¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ë¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£