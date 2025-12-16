¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¤â
¡¡½÷Í¥¡¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£12·î15Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÌÚ¤Ï¡Ö32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª31ºÐ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤·¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ÏËèÇ¯¼Â´¶¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤¬´ðÄ´¤ÎÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡ÖËèÇ¯Í§¿Í¤¬½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢º£²ó¤â³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡¡±ó¤¯¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤â¤¤¤Æ»×¤ï¤ºÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È...¤¢¤ê¤¬¤È¤¦...¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡£¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¹¬Â¿¤¡¢°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¡Ö32ºÐ¤Î¤æ¤ó¤Ô¤ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£