″体操のおねえさん″5人組、CBCテレビの朝に登場へ 『ボイメン体操』1月リニューアル・キャスト発表
CBCテレビ『ボイメン体操』が、来年1月5日よりリニューアルされることが決まった。
【動画】体操のおねえさんSAKURA GRADUATIONがおどる「ボイメン体操」
『ボイメン体操』は、2015年の放送開始から、東海エリアの幼稚園・保育園の子どもたちが元気いっぱいにおどる姿を届けてきた。
“レジェンドお兄さん”の辻本達規（BOYS AND MEN）、「カラフルダイヤモンド」のメンバーからバトンを引き継ぐのは、妹分である5人組ガールズユニット・SAKURA GRADUATION（サクラ グラデュエーション）。
番組名も『サクラグとおどろう！ボイメン体操』と新しくなり、"体操のおねえさん"となったSAKURA GRADUATIONメンバーが、子どもたちとコミュニケーションをはかりながら、元気よく、さわやかにおどる。
番組では、メンバーと一緒におどってくれる、東海エリアの幼稚園・保育園の園児を番組公式サイトで募集している。
■『サクラグとおどろう!! ボイメン体操』
リニューアル：2025年1月5日（月）
放送局：CBCテレビ（放送地域は愛知県・岐阜県・三重県）
時間：
月曜 午前4時30分〜5時内
火〜金曜 午前6時50分ごろ
第3日曜 午前9時54分〜10時内
