『ボイメン体操』リニューアル、SAKURA GRADUATIONが"体操のおねえさん"に

写真拡大

　CBCテレビ『ボイメン体操』が、来年1月5日よりリニューアルされることが決まった。

【動画】体操のおねえさんSAKURA GRADUATIONがおどる「ボイメン体操」

　『ボイメン体操』は、2015年の放送開始から、東海エリアの幼稚園・保育園の子どもたちが元気いっぱいにおどる姿を届けてきた。

　“レジェンドお兄さん”の辻本達規（BOYS AND MEN）、「カラフルダイヤモンド」のメンバーからバトンを引き継ぐのは、妹分である5人組ガールズユニット・SAKURA GRADUATION（サクラ グラデュエーション）。

　番組名も『サクラグとおどろう！ボイメン体操』と新しくなり、"体操のおねえさん"となったSAKURA GRADUATIONメンバーが、子どもたちとコミュニケーションをはかりながら、元気よく、さわやかにおどる。

　番組では、メンバーと一緒におどってくれる、東海エリアの幼稚園・保育園の園児を番組公式サイトで募集している。

■『サクラグとおどろう!! ボイメン体操』
リニューアル：2025年1月5日（月）
放送局：CBCテレビ（放送地域は愛知県・岐阜県・三重県）
時間：
月曜　午前4時30分〜5時内
火〜金曜　午前6時50分ごろ
第3日曜　午前9時54分〜10時内