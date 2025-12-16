3CE×ZOZOCOSME注目コラボ。冬を彩るドリーミースカーフ登場

ソウル発メイクアップブランド3CEから、心ときめく限定コレクションが登場。韓国アーティストRAM HAN氏とコラボレーションした「ドリーミースカーフエディション」は、冬の装いにアートと遊び心を添える特別なライン。トレンドのスカーフをモチーフにしたパッケージと、3CEならではの洗練されたカラーが融合。ZOZOCOSME限定で発売される今作は、メイクをファッションの一部として楽しみたい方にぴったり。

アート×メイクの特別な世界観



ファッションブランドSTYLENANDAから誕生した3CEは、メイクをトータルルックで表現することを提案し、数々のクリエイターと共創してきました。

今回タッグを組んだRAM HAN氏は、ソウルを拠点に国際的に活躍するデジタルペインター。

独創的で遊び心あふれる作風が、韓国トレンドのスカーフモチーフと融合し、メイク時間をより自由でクリエイティブなものへと導きます。

手に取るだけで気分が高まる、アートピースのような限定パッケージにも注目です。

ちゅるん唇を叶えるシャインリフレクター



限定登場の「3CEシャインリフレクター」2,189円(税込)は、透け感カラーで“元からキレイ”を演出するリップ。

限定2色は、肌なじみの良いジンジャーミルクシロップの「セカンズスキン」と、甘酸っぱい印象の「ファッシネイテッド」。

オイル配合*の膜が光を反射し、上品なツヤと長時間続くうるおいを実現します。パーソナルカラーを問わず楽しめるため、デイリー使いにもぴったりな一本です。

＊ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル),ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2：光沢付与、保湿成分

冬の目元を彩る多彩パレット



バーガンディークラッシュ

ラベンダームーン

「3CEマルチアイカラーパレット」4,499円(税込)は、限定2色で登場。

こっくり血色感を楽しめる「バーガンディークラッシュ」と、儚げな透明感を演出する「ラベンダームーン」。

目元の油分を抑える高密着パウダーで、粉飛びしづらくヨレにくいのが魅力です。

さらに、新感覚*のラメ入りクリームテクスチャーが、自然な輝きをプラス。アイホールからハイライトまで幅広く使え、冬のドリーミールックを完成させます。

＊3CEにおいて

夢見る冬メイクを楽しんで



アートとメイクが溶け合う3CEのドリーミースカーフエディションは、冬のムードを一気に高めてくれる特別な存在。

限定パッケージに包まれたリップとアイパレットは、毎日のメイク時間を少しドラマティックにしてくれます♡

ZOZOCOSME限定販売だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。自分らしい色と輝きをまとって、この冬だけのドリーメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♪