１６日に放送されたＴＢＳ系夕方のニュース番組「Ｎスタ」では、現役警察官コンビが交通安全漫才を披露。井上貴博アナウンサーらが爆笑した。

この日は１２月が１年で最も交通事故が多いということから、現役の警視庁交通総務課コンビがスタジオ生出演し、画面をつかった交通安全漫才を披露した。

警視庁の池田遼太巡査部長は自己紹介で「好きな飲み物は水です」といきなり言い出し、井上アナらは失笑。相方は金子三春巡査部長で、２人はテツａｎｄトモやタイムマシーン３号が絶賛していると番組でも紹介された。

２人はテレビでのネタ見せは「初めて」だとし、池田巡査部長は「最初で最後にならないように頑張ります。上司が辞表をしのばせて見ております」と、上司が付き添いで見守っていると言い、ネタを開始。夜でも見やすい格好は何色？というネタで「白組運動会スタイルでお願いします」とやったり、「反射材も有効」というと「犯罪者？」と聞き返しり。池田巡査部長のとぼけた口調と生真面目な金子巡査部長の口調がおかしみを呼んだ。

井上アナは、ネタは「２人で作ってる？」と聞くと、池田巡査部長が「１０：０でぼくです」。コメンテーターの岸谷蘭丸氏が「Ｒ−１みたいなネタ」といい、池田巡査部長は「１人でやってる感じになってます？」と突っ込んだ。

ネットでも「交通安全漫才おもしろい」「Ｎスタの警官コンビ笑笑 見ちゃう笑笑」「本物の警察官だよね…？」など話題となっていた。