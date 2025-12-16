お笑い芸人のなかやまきんに君が自身のインスタグラムを更新。ジムでの本格的なトレーニング姿の画像を添えて、アームカールの基本ポイントとコツを紹介しています。



【写真を見る】【 なかやまきんに君 】 効果的な筋トレの「コツ」を紹介 「基本的なポイントを押さえると効きが良くなります」



なかやまきんに君は、グレーのノースリーブシャツを着用し、ジム内でのダンベルを使ったトレーニングの様子を公開。集中した表情で黒いダンベルを握り、肘を体側に固定して筋トレを行う姿が映っています。





なかやまきんに君は「#アームカール」「#上腕二頭筋」とハッシュタグを添えて「基本的なポイントを押さえると効きが良くなります」と、投稿。



続けて「スタートポジションで肩を下げる」「少し胸を張る」「動作中は出来るだけ肘の位置を変えない（チーティング防止）」などのコツを伝授しています。





さらに「収縮動作で前腕を回外させる（小指側をやや外側に捻る）」「最大収縮時（トップポジション）で2秒ほど止める」といった具体的なテクニックも紹介しました。





なかやまきんに君は「オリジナルのテクニックもあると思いますが基本を押さえた上でアレンジしてみましょう」とアドバイスし、「ダンベルを挙げたり下げたりの動作ですが奥深いですね」と筋トレの奥深さを語っています。





投稿の最後は「キャーマジメな解説もステキー」と茶目っ気のある一言で締めくくっています。







【担当：芸能情報ステーション】