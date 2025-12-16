スイスの学生バイト時給5000円＆タイの部長の年収が…日本人を超えた！？
12月14日（日）に放送した日曜プラチナアワー「世界の給与明細【ナゼ日本人の給料は上がらない？衝撃！世界の㊙お財布事情】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】スイスの学生バイト時給5000円＆タイの部長の年収が…日本人を超えた！？
「なぜ日本の給料は上がらない？」
世界各国で給与調査員が直撃取材すると…世界のお財布事情や、日本の給料を上げるヒントが見つかった！
▼バイト代5000円のスイス…実は日本と共通点
▼急成長のタイで…日本の家庭にあるアレが高く売れる！？
▼ニューヨーク アマゾン社員の驚き年収
▼元独裁国家…知られざる国アルバニアに潜入！
▼整形・学歴…韓国は超競争社会！塾講師、整形医の給料は？
＜MC＞
藤本美貴
＜ゲスト＞
平子祐希（アルコ＆ピース）、みなみかわ
本多大夢・浜川路己（ROIROM）
＜解説＞
後藤達也、池谷亨（テレビ東京）、豊島晋作（テレビ東京）
＜ナレーター＞
早見沙織、荒井聡太
