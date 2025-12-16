【マジで！？クレカの体験談】使用履歴チェック。使いすぎはバレる【第7話まんが】#ママスタショート
キャッシュレス決済が普及している昨今、クレジットカードを利用する機会が増えた方もいるのではないでしょうか。しかし機能がよくわからなかったり、お得情報が知られていなかったりすることも、実はよくあるようです。ママたちが経験した「クレジットカード」に関するエピソードを紹介します。
今回は、家族カードの履歴にまつわるクレカ体験談です。
一人暮らしをはじめる息子に、仕送りとは別に家族カードをもたせた母。甘いと言われようがなんと言われようが、これが息子を思う母の愛なのです。
スマホの明細履歴に表示される息子のカード使用履歴。
家族カード利用：〇〇書店
家族カード利用：△☆☆シネマ
参考書でも買ったのかな、映画は何を観たのだろう。カードの使用履歴から垣間見える息子の生活。成長し、自分のことを語らなくなっていくけれど、カードの使用履歴が安心材料になる……のでしょうか。カード契約者として使用履歴のチェックは当然ですが、子どもに内緒でこっそり監視するのはダメですよ〜（笑）？
クレジットカードにまつわるエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
