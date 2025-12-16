「来年はプロに!?」狩野舞子が潮田玲子らとのラウンドで躍動「素晴らしい成績をおさめてしまいました」
日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。「BEAMS GOLF CUP ‘25」に参加した様子を、多数の写真や動画とともに公開した。
【動画】ナイスプレーの連発！実際のスイング動画
「ゴルフ日和な快晴の中前半からずっと神がかってた玲さん」と、同組でプレーした元バドミントン日本代表・潮田玲子の好調ぶりに言及。さらに「曲がらない女ゆりちゃん」と安定感抜群のショットを見せたファッションモデルの紺野ゆりを称え、「やればやるほど良くなるさきちゃんと楽しく回らせてもらいました」と、終始和やかな雰囲気でラウンドしたことを明かした。投稿ではこの日の好成績についても詳しく振り返り、「一緒に回るとスコアがいい&コンペでハマる性格goodトップ2の玲さんゆりちゃんのおかげで、レディース優勝&全体2位と素晴らしい成績をおさめてしまいました」と同伴者への感謝とともに結果を報告した。また競技以外の楽しみについても「表彰式での食事も中華料理にマグロ解体ショーにめちゃくちゃ豪華で、色んな場面で楽しませていただきました」「ありがとうございました」と、イベント全体への感謝の気持ちをつづった。投稿には、BEAMS GOLFの会場で撮影された3人のスリーショットに「みんなでお揃いにしたBEAMSウェアどうですか？」とコメントを添えた写真をはじめ、狩野が力強いスイングで放ったナイスなティショット動画、潮田が見事にバーディパットを沈めて大喜びする動画、さらに狩野自身もバーディを決めて喜ぶ様子が動画で公開された。ほかにも3人でドリンクを購入するリラックスした場面や、集合ショット、表彰式で狩野が表彰を受けるシーン、景品を手に満面の笑みを見せる写真など、イベントの充実ぶりが伝わる内容となった。この投稿にファンからは「どんどん上手くなっていくじゃないですか」「来年はプロに!?」とゴルフの腕前に驚く声が寄せられている。また潮田からも「ほんっとに凄かったー」「私の知ってる舞子はこの舞子よー」とコメントが寄せられ、狩野の活躍ぶりを称えていた。
