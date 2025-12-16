女子ゴルフの注目ルーキー青木香奈子（25＝マイナビ）が16日、都内のホテルで行われた日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード」に出席し、来季に備えて増量中であることを明かした。

4月の大王海運レディースで下部ツアーを飾った青木は今季を振り返り「目標としていたステップアップ・ツアー（下部ツアー）優勝は嬉しい。シーズンが始まった頃はアワードに出られると思ってなかったので光栄」と笑顔で話した。

ただレギュラーツアーでは予選落ちが続きメルセデスランク111位でシード落ち。最終予選会でも71位と結果を残せず来季は下部ツアーが主戦場となる。「レギュラーツアーに何試合が出させてもらえる可能性もあるので、そこで結果を残して、リコーで地元（宮崎に）凱旋できるように頑張る」と来季を見据えた。

オフの最大の課題は増量。「元々太りにくい体質で苦労しているけど、寝る前にお餅を食べて満腹状態にしている」と元プロ野球選手の前田幸長氏と田中幸雄氏に教えてもらった増量法を実践中だ。

「6、7キロは増やしたい。シーズンが終わってから2キロくらい増えたけど、あと4、5キロしっかりつけて、なおかつ筋肉に仕上げて、皆さんから見ても分かるくらいの大きさになりたい」。来年3月の開幕にはふっくらしたアオカナがみられそうだ。