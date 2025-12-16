キャシー中島、孫2人＆夫とホノルルマラソンを完歩 ゴール見守る家族ショットに反響「勝野ファミリーは無敵」
タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が16日、自身のインスタグラムを更新。ホノルルマラソンに参加したことを報告し、夫＆孫2人との“顔出し”4ショットを公開した。
【写真】「結構ハードでした」ホノルルマラソンをゴールしたキャシー中島＆勝野洋＆孫2人 ※6枚目
中島は「ホノルルマラソン10K2025は土砂降りの雨の中でスタートしました」「初めて参加する孫2人にとってはびっくりだと思います!!それでも途中で雨が止み曇りになりなんとか完歩出来ました。4人でゴールです」とコメントし、孫との2ショットや、夫・勝野洋（76）とサンタ帽子をかぶったちゃめっ気ある夫婦2ショットなどを披露している。
続けて「しかしバギーカーを押しながらのウォークは結構ハードでした。ハルコお姉ちゃんがとっても頑張ってくれて、成長を実感しました。頼もしいお姉ちゃんです」と、成長した孫の様子を伝えた。
最後は、ともに参加していた次女のゴールを家族で見守る様子をアップし、達成感あふれる家族4ショットを披露している。
この投稿に、コメント欄には「雨の中、お孫さんを連れてUGGで10K参加とはまた頭が下がります」「悪天候でも楽しんでポジティブに過ごす勝野ファミリーは最高です！参加していない私まで幸せな気持ちになりました」「素敵なファミリーです」「勝野ファミリーは無敵ですね」などの反響が寄せられていた。
勝野＆キャシー夫妻の長女は、宝飾デザイナーの勝野七奈美さん（享年29）、次女は俳優の勝野雅奈恵、長男は手芸家・タレントの勝野洋輔。
