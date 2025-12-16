格闘技「KNOCK OUT」は16日、都内で「KNOCK OUT.61」（2026年2月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。

BLACKライト級王者の大沢文也（34＝ザウルスプロモーション）は11月以来の復帰戦。前戦はKNOCK OUT−REDルールの肘ありのオープンフィンガーグローブ（OFG）でゲーオガンワーンと戦い、判定負けした。山口元気代表が「2026年一発目の試合。BLACKもありなのか、UNLIMITEDルールもありかなのかな。いろいろ選手に当たっている」と話した。

会見した大沢は「本当はこの間の試合でもうダメだ。辞めようと思っていて、リング立てないと思った。格闘技でできた傷は格闘技でしか治せないな」ともう一度リングに上がることを決意した。引退がよぎったことには「正直、どうやって勝てると思った。自分の弱い気持ちが出た」と悪いイメージが出てしまったという。

「次の試合は倒されてもいいから打ち合う」とBLACKルールなら打ち合い覚悟の姿勢を見せる。「俺ってこんなに弱いんだことがわかった。ちょっと頑張んなきゃ」と気持ちを新たにしていた。