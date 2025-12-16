京都アニメーションが注意喚起「既に捜査当局と連携し厳正な対応を取っております」
京都アニメーションは16日、公式サイトを更新。社名を使用した不審なホームページに注意を呼びかけた。
【写真】京アニ八田社長らが参加した『志を繋ぐ碑』設置報告会
ホームページでは「当社名を使用した不審なホームページにご注意ください」と題したお知らせを掲載。「最近、当社名を使用した当社とは全く関係のないホームページの存在が複数確認されています。ご注意ください」と喚起した。
続けて「不審な点がある場合は該当ホームページのアドレスをご確認いただきますようお願いいたします。当社が運営しているホームページのアドレスは以下のとおりです。https://www.kyotoanimation.co.jp」として、自社サイトのURLを公開した。
最後に「なお、既に捜査当局と連携し厳正な対応を取っておりますことお伝えいたします」と結んだ。
【写真】京アニ八田社長らが参加した『志を繋ぐ碑』設置報告会
ホームページでは「当社名を使用した不審なホームページにご注意ください」と題したお知らせを掲載。「最近、当社名を使用した当社とは全く関係のないホームページの存在が複数確認されています。ご注意ください」と喚起した。
続けて「不審な点がある場合は該当ホームページのアドレスをご確認いただきますようお願いいたします。当社が運営しているホームページのアドレスは以下のとおりです。https://www.kyotoanimation.co.jp」として、自社サイトのURLを公開した。
最後に「なお、既に捜査当局と連携し厳正な対応を取っておりますことお伝えいたします」と結んだ。