田村淳、購入した別荘を公開 親子3人で遊ぶ広々プールに絶句「とんでもない別荘!!凄すぎます!!」「同じ日本人ですか？」
お笑い芸人の田村淳（52）が16日、自身のインスタグラムを更新。豪華な別荘のプールで遊ぶ親子3ショットとともに、「娘たちへ」と書き出し別荘を購入した理由を明かしている。
【写真】「あのー素敵すぎます」別荘の広々としたプールで遊ぶ田村淳＆娘2人
田村は「娘たちへ パパとママがこの別荘を買ったのは、家族で楽しい時間を過ごすためです。大人になっていくと友達との時間が増えていくと思うけれど…年に１度でいいからこの別荘での時間をパパとママにください パパより」と手紙風のメッセージを記し、広々としたプールで遊ぶ親子の姿を披露している。
プールから望む自然豊かな山並みが美しく、景観の良さを感じさせる別荘となっていた。
コメント欄には「とんでもない別荘!!凄すぎます!!」「別荘！凄すぎるー」「あのー素敵すぎます」「うわぁ〜！素敵なところに別荘買われたんですね！これは、お子さん、大喜びでしょうね」「同じ日本人ですか？」などと、メッセージや別荘について反響が集まっている。
【写真】「あのー素敵すぎます」別荘の広々としたプールで遊ぶ田村淳＆娘2人
田村は「娘たちへ パパとママがこの別荘を買ったのは、家族で楽しい時間を過ごすためです。大人になっていくと友達との時間が増えていくと思うけれど…年に１度でいいからこの別荘での時間をパパとママにください パパより」と手紙風のメッセージを記し、広々としたプールで遊ぶ親子の姿を披露している。
プールから望む自然豊かな山並みが美しく、景観の良さを感じさせる別荘となっていた。
コメント欄には「とんでもない別荘!!凄すぎます!!」「別荘！凄すぎるー」「あのー素敵すぎます」「うわぁ〜！素敵なところに別荘買われたんですね！これは、お子さん、大喜びでしょうね」「同じ日本人ですか？」などと、メッセージや別荘について反響が集まっている。