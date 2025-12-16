¡ÚKNOCK¡¡OUT¡Û¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦¸ÅÌÚ¡Ö¾¡¤Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKNOCK¡¡OUT.61¡×¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡BLACK¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¸ÅÌÚÀ¿Ìé¡Ê29¡áREX¡¡GYM¡Ë¤Ï¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ï9·î¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÀï¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¤¬¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤·¡¢±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½éËÉ±ÒÀï¤Î²¦¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈKO¤òÁÀ¤¦¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö9·î¤Ë¤ä¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦Íè¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÅÝ¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸¦µæºÑ¤ß¤Ê¤À¤±¤Ë¶¯µ¤¡£¡Ö¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÝ¤·¤¿¤¤¤·¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤Ï´è¾æ¡©ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£