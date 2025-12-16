NEC、サプライチェーンのサステナビリティ対応を効率化- Supplier Portal実証開始
NECは12月16日、サプライチェーンにおけるサステナビリティ対応を支援するシステム「Supplier Portal(サプライヤーポータル)」の実証を開始したと発表した。一部のサプライヤーと連携し、システムの実用性や業務効率化の効果を検証し、2026年度中の事業化を目指す。
サプライヤー情報流通基盤 全体構想
○「Supplier Portal」の概要
「Supplier Portal」は、サステナビリティ関連の自己評価質問票(SAQ)の依頼、回答回収、評価フィードバックなどをオンライン上で一元的に管理するシステム。従来、メールやExcelで行われていた調査業務をデジタル化し、関連業務の効率化を目的としている。
