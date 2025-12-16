¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤Ïº£¸å¤â»È¤¨¤ë¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆüËÜË¡¿Í¤¬·Ð±ÄºÆ·ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î15Æü¡¢14Æü¤ËÊÆ¹ñËÜ¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿ÇË»º¿½ÀÁ¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥ë¥ó¥Ð¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¥ë¥ó¥Ð¤Ï°ú¤Â³¤ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖRoomba Max 705 Combo ¥í¥Ü¥Ã¥È + AutoWash ½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢ÈÎÇä³èÆ°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¡£À½ÉÊÊÝ¾Ú¡¢¥¢¥×¥ê¡¢½¤Íý¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â°ú¤Â³¤Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Î´ÆÆÄ²¼¤Ç¡¢»öÁ°Ä´À°·¿¤ÎÏ¢Ë®ÅÝ»ºË¡Âè11¾Ï¡Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î¤Î´°Î»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¼«¼çÅª¤ÊºÆÊÔ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏiRobotÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎShenzhen PICEA Robotics¤À¡£ºÛÈ½½ê¤¬ËÜ¼è°ú¤ò¾µÇ§¸å¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏPicea¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¾ì¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡£
¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖAll New Roomba¡×¤ò·Ç¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿
