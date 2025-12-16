

東備営業所メリークリスバス

両備バス（岡山）の玉野営業所と東備営業所が毎年恒例の「メリークリスバス」を12月25日まで運行しています。

20日と21日、24日と25日の4日間は、乗務員がサンタクロースに扮して運転します。JR岡山駅と杜の街グレースの間を走る便では、乗客にお菓子をプレゼントします。

【玉野営業所メリークリスバス】

■20日・21日

岡山駅 15:30 → 杜の街 15:38 杜の街 15:45 → 岡山駅 15:53

岡山駅 16:10 → 杜の街 16:18 杜の街 16:25 → 岡山駅 16:33

■24日・25日

岡山駅 16:50 → 杜の街 16:58 杜の街 17:05 → 岡山駅 17:13

2025年11月に開催した「玉野市電とバスまつり 2025」で、子どもたちが塗ったカラフルなぬり絵を掲示します。

【東備営業所 メリークリスバス(SAIBUS)】

■20日・21日

岡山駅 10:51 → 杜の街 10:59 杜の街 11:05 → 岡山駅 11:13

岡山駅 18:51 → 杜の街 18:59 杜の街 19:05 → 岡山駅 19:13

西大寺鐡道をモチーフにしたレトロ車両「SAIBUS（さいバス）」をクリスマス仕様に飾り付けました。一番の特徴は、車両に取り付けたイルミネーションです。青く幻想的な光が輝く“走るイルミネーション”バスです。