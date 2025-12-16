明日17日の午後は、近畿地方の広い範囲で雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。急な強い雨や落雷に注意が必要です。20日(土)〜21日(日)も広い範囲で雨が降り、この時期としてはまとまった雨となるでしょう。

明日17日は天気下り坂 雨具を忘れずに

明日17日は、気圧の谷が日本海から南下し、本州付近を通過する見込みです。

近畿地方の北部と中部は昼頃から雨が降り出し、南部も夕方〜午後9時頃にかけて雨が降るでしょう。帰宅時間帯(17時〜18時頃)は広い範囲で雨が降る見込みです。局地的に雷雲が発達し、ザッと強い雨の降る恐れがあります。急な強い雨や落雷に注意が必要です。

明日17日は、朝はまだ日差しの出ている所もありますが、出かける時に雨が降っていなくても雨具を忘れずにお持ちください。また日中の気温は平年より高く、和歌山市では17℃の予想です。雨が降り出しても極端に寒くなることはないでしょう。





なお、近畿の北部では、湿った空気や寒気の影響で18日(木)の朝にかけて雨が降りやすい見込みです。中部と南部は、明日17日の夜遅くには雨がやみ、18日(木)は大体晴れるでしょう。

20日(土)〜21日(日)はまとまった雨に

20日(土)から21日(日)にかけては再び広い範囲で雨が降る見込みです。

20日(土)は前線が日本海に延び、前線に向かって暖かく湿った空気の流れ込みが強まるでしょう。近畿の中部と南部を中心に雨の降る時間があり、雨脚の強まる所がある見込みです。

21日(日)は前線が近畿地方を南下するため、午前中は広い範囲で本降りの雨となるでしょう。

土日はこの時期としてはまとまった雨になる見込みです。雨でも気温は高く、特に20日(土)は12月とは思えない体感となるでしょう。