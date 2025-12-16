ドル円１５４．９０近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は154.90近辺、ユーロドルは1.1750近辺などで推移している。ドル円は東京市場でのリスク回避ムードとともに下落。一時154.68付近に安値を広げた。その後はロンドン市場に向けて下げ渋りの動きとなっている。クロス円も同様の動き。



ユーロドルは1.1744から1.1759までの狭いレンジ取引。足元の水準はほぼ前日ＮＹクロースと動意薄。米雇用統計待ちとなっている。



USD/JPY 154.91 EUR/USD 1.1750 EUR/JPY 182.04

