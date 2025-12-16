2025年もあと2週間ほどと…年の瀬が迫ってきています。気になるこの年末年始に需要が高まる食材価格は一体どうなるのでしょうか？



16日朝、静岡･袋井市の幼稚園で園児が一生懸命に挑戦していたのが…。正月に使われる「しめ飾りづくり」です。



「浅羽南幼稚園」では、2024年から地域のボランティアの協力でこの体験を始めました。参加した5人の園児は、大人たちからしめ飾りの由来を聞いた後、自分たちで選んだ扇などの飾りを仕上げました。





（体験した園児）「難しかったけどできてうれしかった」もうすぐそこまで来ている正月。子ども達にとってお正月の楽しみと言えば…（園児）Q.食べたいものはある？「まぐろ。ピンクのところ」Q.お餅、何個くらい食べる？「2つ」お正月の食卓に特別にならぶ”ごちそう”の数々。一方で、大人にとって気になるのはその「お値段」。静岡市内のスーパーを訪れると…。並んでいました。「カニ」や「ローストチキン」。（澤 井志帆 キャスター）「食料品の高騰が続いていますが、年末年始の買い物に…皆さん、何か影響は出ているのでしょうか？」年末年始に向けた買い物予定を聞いてみると…。（買い物客）「やはりめぼしいのはカニ。カニを狙っているんだけれど、ことしはちょっと高いみたい」（買い物客）「やはり牛肉、すき焼き用に買いたいですよね。まだこれからそろえようかなと思っている」田子重によりますと、2025年はクリスマスや年末年始に需要が高まる「ローストチキン」が前年より1割ほど値上げ。また、卵や「伊達巻」も値上げ傾向が続いているといいます。（田子重西中原店 増田 克己さん）「海産物で年末商品で言うと、おせち材料の伊達巻きとかね、かまぼことかありますけど、大体1割ぐらい値段が高くなってます。年末商品についてはね、27日から売り場も広げて販売しますので、その時にお越しいただいた方がお得だしい種類が豊富で買えるかなと思います」一方、「焼津さかなセンター」では…。（店員）「正月用はいらないかなあ」年の瀬や新年に向けて海産物を買い求める人が訪れていました。（買い物客）Q.きょうのお目当ては？「これ」年末年始の食卓を彩る海産物。（マルワ商店 冨山 知良 代表取締役）Q.ことしのおすすめは？「カニです。カニ、エビとか、あとホタテとか」やはり人気は「カニ」や「ホタテ」といった高級食材。（澤井 志帆 キャスター）「これおいしそう。いただきます。ん～味のってる、濃厚」（マルワ商店 冨山 知良 代表取締役）「これを求めてみんな来る」しかし、2025年は…。（マルワ商店）「（カニは）去年に比べれば高い、1割5分くらい上がっている。1000円以上上がっている。マグロも上がっている」この店では、2025年は前年と比べて「カニ」は1割ほど「マグロ」は2割ほど値上げしているということです。（マルワ商店）「（店としても）大変ですよ。とびぬけてあげているわけじゃないので、安心してみなさんきてください」そして、値上げの波は「子孫繁栄」の願いが込められるイクラにも…。器からこぼれおちるほどぜいたくにのった北海道産 大粒の“イクラ”。店の名物「こぼれいくら丼」です。2025年はイクラの価格が高騰していて…。（粋 相模原店 加藤 達也 店長）「（仕入れ値が）1.5倍以上 値段が上がってしまっている状況」2025年、通常メニューから予約のみのメニューに変更。さらに、販売価格も時価へ変更し取材した日はイクラ丼がなんと1杯2万円に。2023年は、2700円ほどで販売していた北海道産のイクラ丼ですが、たった2年で7倍も値上げせざるをえない状況になっていました。また、2025年は仕入れも難しく3日前からの予約が必要だというのです。（粋 相模原店 加藤 達也 店長）「どうしても高くなっていってしまう現状なので、まだ止まらないと思うので」年々高騰するイクラの価格。東京・豊洲市場のイクラ1キロあたりの平均 卸売価格は7579円で、前年の同じ時期よりも1.8倍ほど高くなっています。その原因は、サケの歴史的不漁。海水温の上昇などが理由で、2025年はサケの漁獲数が平成以降最少の見込みだといいます。正月の食材を求め年末は多くの人でにぎわう上野アメ横では…。（買い物客）「なかなか変えないので年末でいつもここで買って、もう普段も買ってない」日本のおせちに彩りを添える「イクラ」。その産地を見せてもらうと。（記者）「アメリカ産って書いてある」国産イクラの仕入れ値が、2025年は前年の倍以上に。今夏から海外産のイクラに切り替えていました。（持丸水産 持丸 健康さん）「国産が異常に高すぎて手に負えないので。高くしちゃうと買うに来る人も買わないじゃないですか」Q.本当は国産売りたい気持ちはある？「全然あります」ただ懸念も。（持丸水産 持丸 健康さん）「うちも在庫が終わったら売らないかもしれないので」稼ぎ時の年末年始ですが、海外産イクラも数が少なく、今の在庫が終わったら販売をやめる可能性もあるということです。「ふるさと納税」で人気の返礼品でもあるイクラ。北海道・別海町では不漁の影響で数が確保できず、「ふるさと納税」の寄付で受け付けていた「イクラ」を10月から一時中止に。現在も再開のめどはたっておらず、すでに寄付を受け付けた人には、イクラの代わりにホタテなどの返礼品へ変更して対応しているということです。また、「ふるさと納税」サイト「ふるなび」によりますと、2025年の「イクラなど」の寄付額が平均で約1.3倍に値上げしているといいます。愛知･豊橋市で作っているのは、2026年の干支「午（うま）」をあしらった生菓子。白あんをベースにこしあんを包み込んだ一品で、かわいらしい馬の顔は職人たちが手作業で一つ一つ丁寧に仕上げています。そして、正月には欠かせない縁起物の「鏡餅（かがみもち）」。「午（うま）」の和菓子と、鏡餅に使う「もち米」は、佐賀県と熊本県産の「ヒヨクモチ」という品種。粘りと弾力があるのが特徴ですが、その「もち米」で、ちょっと深刻なことが…。（お亀堂 森 貴比古 社長）「2年前が1キロ350円前後だったんですよ。それが去年が650円前後になりまして、さらにことしは1000円以上になってですね…」もち作りに必要な「もち米」の仕入れ価格がこの2年で約3倍に跳ね上がってしまったんです。原因はコメの価格。卸業者によると、コメ高騰に連動して「もち米」も値上がりしていて、中には「もち米」作りをやめてより需要のあるコメ作りに変えた農家も。そのため…。（お亀堂 森 貴比古 社長）「ことしの9月10月ぐらいは、もしかしたら（もち米の）供給が半分ぐらいになるんじゃないかと業者から言われてました」量は何とか確保できたものの、仕入れ価格が高騰したため、商品に転嫁せざるを得ず、2割ほど値上げすることに。それでも、正月用のおモチは12月21日までの予約に限り、割引で販売します。（お亀堂 森 貴比古 社長）「値上げしすぎてしまうとお客さまが買っていただけないという思いもあって。（新年に）鏡餅を飾るとか、おモチを食べる風習を残していくためにも頑張れるところはがんばっていけたらと思っている」そして、お正月に欠かせない「おせち料理」も気になります。「帝国データバンク」によりますと、025年は物価高など影響を受け、おせちの平均価格は2万9098円。前年と比べて1000円余りの値上げとなりました。原材料は数の子が12％、牛肉が4％値上げした一方、輸入サケ・マスが20％、ブリは10％値下がりしています。最大9連休の年末年始。皆さんはどのような食材を堪能する予定ですか？