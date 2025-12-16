アメリカ・フォードが3兆円の損失計上へ　EV市場鈍化でコスト高や需要低迷…事業見直し　ガソリンやハイブリッド車の生産強化

アメリカの自動車大手・フォード・モーターは15日、EV事業の見直しに伴い、195億ドル＝約3兆円の損失と追加費用を計上すると発表しました。

フォードはEV（＝電気自動車）市場が予想より鈍化し、コスト高や需要の低迷が続いているとしてEV事業に関する投資を大幅に見直し、195億ドル＝約3兆円の損失と追加費用を計上すると発表しました。

アメリカのウォールストリート・ジャーナルによりますと、アメリカ企業が計上する損失としては最大規模だということです。

フォードは今後、ガソリン車やハイブリッド車の生産を強化する方針です。

その一環として、主力の車種Fー150ピックアップトラック「ライトニング（EV版）」の生産を中止するほか、ケンタッキー州にあるEV用バッテリー工場を事業転換する予定だということです。

ジム・ファーリーCEOは声明で、「より強く、より回復力があり、より収益性の高いフォードをつくるための顧客主導の変化だ」としています。

トランプ政権はEV車購入の際の税制優遇を廃止していて、今後、販売のさらなる鈍化が予想されています。