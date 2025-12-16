25日までチキンが値引きに！ミニストップ・セブン・ローソンのお得なキャンペーンまとめ《12月16日時点》

ミニストップ、セブン-イレブン、ローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年12月16日時点で発表されているお得情報をまとめました。

どん兵衛まとめ買いで最大200円引き

ミニストップのキャンペーン

【チキン20円引き】

12月12日から25日までの期間、対象のチキン各種が、通常本体価格および予定本体価格から20円引きで購入できます。

対象のチキンは以下の通り。

●直下焼 ハーブのローストチキン

●ジューシーチキン(プレーン)

●ジューシーチキン(辛口)

●極旨フライドチキン

セブンのキャンペーン

【ノンアルコール飲料30円引き】

12月15日から26年1月4日までの期間、対象のノンアルコール飲料を1本購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象のノンアルコール飲料は以下の通り。

●オールフリー（350ml／500ml）

●ザ・ベゼルズ（350ml）

●のんある酒場 レモンサワー（350ml）

●のんある酒場 みかんサワー（350ml）

クーポン利用期間は、12月15日から26年1月11日まで。

【ヨーグルト50円引き】

12月16日から22日までの期間、対象のヨーグルトを1個購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象のヨーグルトは以下の通り。

●北海道乳業 フルーツサラダヨーグルト（130g）

●とびきり大粒ヨーグルト みかん（120g）

クーポン利用期間は、12月16日から29日まで。

【綾鷹30円引き】

12月16日から29日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象の綾鷹を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象の綾鷹は以下の通り。

●綾鷹（650ml）

●綾鷹 濃い緑茶（650ml）

●綾鷹 黒豆ほうじ茶（650ml）

クーポン利用期間は、12月16日から26年1月5日まで。

【チキンまとめ買いで50円引き】

12月19日から25日までの期間、対象のチキンを一度に2個（組合せ自由）購入すると、50円引きになります（クリスマスチキンセットは対象外）。

また、最大300円お得になるクリスマスチキンセットも5種類登場します。

クリスマスチキンセットは以下の通り。

●Aセット：スペシャルななチキ（骨付き）、炭火焼きローストチキンレッグ 各3個（300円お得な267円）

●Bセット：ななチキ、炭火焼きローストチキンレッグ 各3個（250円お得な2253円）

●Cセット：ななチキ、スペシャルななチキ（骨付き） 各3個（250円お得な1593円）

●Dセット：ななチキ、炭火焼きローストチキンレッグ 各2個（150円お得な1520円）

●Eセット：ななチキ、スペシャルななチキ（骨付き） 各2個（150円お得な1080円）

予約は受取日の2日前まで。

ローソンのキャンペーン

【チキンまとめ買いで50円引き】

12月16日から25日までの期間、対象のチキン各種を2個購入するごとに、50円引きになります。

対象のチキンは以下の通り。

●黄金チキン 骨つき

●Ｌチキ レギュラー

●Ｌチキ レッド

●まんまる鶏

●炭火焼ローストレッグ

●炭火焼チキン（骨なし）

【どん兵衛まとめ買いで最大200円引き】

12月16日から26年1月5日までの期間、対象の日清どん兵衛を2個一緒に購入すると100円引き、3個一緒に購入すると200円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 どん兵衛 きつねうどん

●日清食品 どん兵衛 天ぷらそば

●日清食品 どん兵衛 鬼かき揚げうどん

●日清食品 どん兵衛 カレーうどん

●日清食品 どん兵衛 肉うどん

●日清食品 どん兵衛 鴨だしそば

●日清食品 どん兵衛 きつねそば

●日清食品 どん兵衛 辛麺

●日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん

●日清食品 どん兵衛 特盛天ぷらそば

●日清食品 どん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん

●日清食品 最強どん兵衛 きつねうどん

●日清食品 最強どん兵衛 かき揚げそば

●日清食品 最強どん兵衛 カレーうどん

●日清食品 最強どん兵衛 鴨だしそば

【ホット飲料50円引き】

12月16日から26年1月12日までの期間、対象のホット飲料を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●コカ・コーラ 綾鷹 ホット（440ml）

●コカ・コーラ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー ホット（440ml）

●コカ・コーラ 綾鷹 黒豆ほうじ茶 ホット（440ml）

●サントリー クラフトボス ブラック ホット（450ml）

●サントリー クラフトボス ラテ ホット（450ml）

●サントリー クラフトボス 甘くないカフェラテ ホット（450ml）

●サントリー クラフトボス 甘桃ティーラテ ホット（450ml）

●キリン 午後の紅茶 ミルクティー ホット（400ml）

●キリン 午後の紅茶 キャラメルティーラテ ホット（400ml）

●キリン 午後の紅茶 チャイティーラテ ホット（400ml）

●小岩井 Theココア ホット（400ml）

●伊藤園 ホットお〜いお茶 ほうじ茶（500ml）

●伊藤園 ホットお〜いお茶 玄米茶（500ml）

●タリーズ ホットバリスタズブラック（285ml）

クーポン利用期間は、12月16日から26年1月19日まで。

【無印の洗面浴品まとめ買いで200円引き】

12月16日から26年1月12日までの期間、「無印良品 敏感肌用うるおいボディソープ」（50ml）と、無印良品「植物発酵液」のシャンプー（50ml）またはコンディショナー（30g）をまとめて購入すると、1セットごとに200円引きになります。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ