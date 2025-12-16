松のやの人気メニューが材料終了で対象外に？最大330円引きクーポンの変更点をチェック《17日15時から》

松のや公式Xは、25％オフで食べられる「唐揚げ」の定食メニューが2025年12月17日15時で終了することを発表しました。

唐揚げ好きは急げ！

12月10日15時から始まった、松のやの「フォロワー25万人達成記念」25％オフキャンペーン。

松のや公式Xが、12月12日に「みんな大好き唐揚げが大好評につきご用意していた材料がなくなりそうなので12月17日（水）15時で終了」することを発表しています。

なお、「他の商品はまだ大丈夫です」とのこと。引き続き以下の定食メニューは、お得価格で食べられそうです。

・ロースかつ定食＋トッピングポテサラ...780円→580円（200円引き）

・鬼おろしポン酢ロースかつ定食...790円→590円（200円引き）

・味噌ロースかつ定食...790円→590円（200円引き）

・チキンかつ定食...790円→590円（200円引き）

・鬼おろしポン酢チキンかつ定食...890円→660円（230円引き）

・味噌チキンかつ定食...890円→660円（230円引き）

・タルタルチキンかつ定食...890円→660円（230円引き）

・アジフライ定食...890円→660円（230円引き）

・カキフライ（5個）定食...990円→740円（250円引き）

・たっぷりカキフライ（7個）定食...1290円→960円（330円引き）

クーポン価格の「唐揚げ（5個）定食」（620円）と「唐揚げ（8個）定食」（820円）が好きな人やお得に試してみたい人は、なくなる前に食べるのが良さそうです。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部