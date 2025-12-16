12月15日、Bリーグがドラフト志望選手リストを更新し、新たに1名が登録された。これでドラフト志望届が受理された選手は合計96名となった。

この日、リストに加わったのはJR東日本秋田PECKERS所属の織田祐光。

織田は2002年5月9日生まれの23歳で、190センチ95キロのパワーフォワード。福井県出身で金沢学院高校から拓殖大学に進学し、4年生時のインカレでは明治大学との一戦で21得点を記録し、チームを勝利に導いた。大学卒業後は秋田県秋田市を拠点とする社会人バスケットボールチームに所属している。

Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入される新制度。12月18日に「Bドラフト2026コンバイン」が開催され、同19日にドラフト志望届の提出期間が終了。12月22日に参加クラブによる指名順抽選「Bドラフト2026ロッタリー」、来年1月29日に『Bドラフト2026』が開催される。

【番組を聴く】ドラフト制度の補足説明「連携を高め、より課題解決のスピードを上げる」