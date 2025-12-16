2025年4月、エルカバレロCCで開催されたJM イーグル LA選手権。この大会で渋野日向子が残した74位タイで予選落ちという結果は、LPGAツアーにおける道のりの険しさを象徴するものだった。

128位タイからの劇的な巻き返し

初日「74」の128位タイという大きく出遅れた位置から、2日目はパー5をすべてバーディとし、ノーボギーの「67」という見事なチャージを見せた。低迷を続けていた渋野日向子のゴルフに一筋の光を差し込むものだった。

わずか1打届かず…

しかし、最終的に渋野日向子はカットラインにわずか1打届かなかった。この1打の差は、初日の出遅れ、そして何よりパッティングのリズムの悪さという課題を突きつけた。バーディパットとパーパットのリズムが異なり、渋野日向子のゴルフがまだ不安定な要素を内包していることを物語っていた。

さらなる進化のために

この大会での戦績は、渋野日向子にとって、「光」と「影」が交錯する試金石だった。劇的な巻き返しを見せるポテンシャルは疑う余地ないが、それを結果に結びつけるための最後のピースが欠けていた。今大会での結果を、さらなる進化のための糧とできるかどうかが、今後のツアーキャリアを左右する鍵となるだろう。