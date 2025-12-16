「Anker Store ニュウマン高輪」売れ筋トップ3！ 出張に最適！社員オススメ製品も合わせて紹介 開店約3カ月で何が売れた？
9月にオープンした直営店「Anker Store ニュウマン高輪」。前編では、担当者にインタビューし、ビジネスマンだけでなく観光客の利用も多いことが分かった。後編では、オープンから何が売れているのか、売れ筋トップ3と社員オススメ製品を紹介してもらう（BCN＋R 寺澤 克）。
前半に引き続き対応してもらったのは、アンカー・ジャパン エンタープライズ本部 ストア事業部 リードマネージャーの小澤さん。最近は直営店の展開のため、全国を飛び回る出張続きの日々を送っているとのこと。今回は、売れ筋ランキングに加えて、小澤さんオススメの製品も紹介していく。
──このお店ではどんなものがよく売れていますか？
小澤さん（以下敬称略） ビジネスマンや海外からのお客様の利用も多いので、コンパクトでかさばりにくいものや、お土産になりそうなものが良く売れているイメージです。
──なるほど。荷物にならないものなら日常生活でも使いやすそうですよね。お土産になりそうなものって何でしょうかね。それでは、よろしくお願いします。
──まず第3位は何でしょうか？
小澤 3位は完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」です。
──どんな製品でしょうか？
小澤 音質の良さだけでなく、防塵・防水や外音取り込みなどを搭載し、「欲しい機能をすべて詰め込んだ」最新モデルです。ベストセラーとなった「Soundcore Liberty 4」の後継で、ノイズキャンセリング機能が非常に良いと好評です。ケースも含めると最大48時間再生にも対応するので、長時間飛行機や電車に乗る人にもおすすめですね。
当店ですと観光客や、急きょオンライン会議で必要になったと購入いただく方も多いです。
──続いて第2位は何ですか？
小澤 「Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル」です。
小澤 ご覧の通り、ポケットモンスターのピカチュウとコラボレーションしたモデルです。USB Power Delivery対応で合計最大出力は65W。PCからスマホまで急速充電できる充電器となっています。
──どんな方が購入するんですか？
小澤 この製品は日本限定ということで、外国の方がお土産で購入されることが多いですね。ちょっと余談なんですが、ピカチュウの進化系のライチュウのモデルは、ライチュウグッズ自体が少ないみたいです。こちらもかなりの人気製品となっています。
──最後に第1位は何ですか？
小澤 「Anker Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」です。
小澤 約8.6mmと薄く、スリムなのが特徴です。マグネット式ワイヤレス充電に対応しているので、スマホに付けて持っても違和感がありません。
──確かに片手で全然いけますね。これで5000mAhですか。
小澤 倍の10000mAhのモデルもありますが、やはり手に取ってもらえるのはコチラですね。荷物にならず、旅行中に一時的に使いたいなんて時にもピッタリなのが、売れている要因なのかと思います。
──小澤さんご自身がおすすめしたい製品はありますか？
小澤 そうですね…私は業務で出張も多いので、移動や滞在時によく使っている製品をご紹介できればと思います。
アンカー・ジャパン社員オススメ（1） 「Anker Prime Power Bank（9600mAh, 65W, Fusion）」
小澤 Anker史上最高峰充電シリーズの「Anker Prime Power Bank（9600mAh, 65W, Fusion）」は出張のときに重宝しています。
──どんなところがオススメですか？
小澤 USB急速充電器・モバイルバッテリー兼用なんですけど、バッテリー容量はスマホ約2回分充電可能な9600mAh。モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力なので、MacBook Airをはじめとしたデバイスへの充電スピードが速いのがポイントです。あとデザインですね。
小澤 製品本体にディスプレーを搭載しており、バッテリー残量が表示されます。それと充電中は出力（ワット数）も表示されるので、わかりやすくて安心します（笑）。
アンカー・ジャパン社員オススメ（2） 「Soundcore Liberty 4 Pro」
小澤 そして、私がいつも使っているのはこちらの「Soundcore Liberty 4 Pro」です。周りの環境に左右されず、音楽への没入感を楽しみたい方におすすめのモデルです。
──「Soundcore Liberty 5」とは違うんですか？
小澤 はい。「Soundcore Liberty 4 Pro」は音質もノイズキャンセリングも「究極」を目指したモデルです。また、ケースにスクリーンも搭載しています。
小澤 このスクリーンから直接ノイズキャンセリングのレベルを調整できる、ここが使いやすくて好きですね。飛行機や新幹線での移動中はレベルを高めに、オフィスにいるときは外音取り込みを有効にしたり、仕事でイヤホンを使う人にお勧めしたいです。ちなみに、私はブラックとホワイトの二台持ちです（笑）。
──Ankerグループの製品はバリエーションがたくさんありますよね。
小澤 そうですね。例えば、モバイルバッテリーだったら、スマホ何回分充電が可能な容量なのか、PCやスマホ、ワイヤレスイヤホンなど何の機器充電するのか、充電速度に関わる出力の大きさ（ワット数）に注意してもらうと選びやすくなりますよ。あとは、ケーブルが付属していたり、巻取り式でケーブルが内蔵されていたり、好みや使い方で選べばバッチリです。
──イヤホンも最近はモデルが増えてきました。
小澤 何種類かあるんですが、当社のラインアップは耳を塞ぐので遮音性が高いカナル型のタイプと、耳に挟んで使い、周囲の音も聞き取りやすいオープンイヤータイプの大きく二つに分かれます。そこから、ランニング中に付ける、よく話しかけられるオフィス環境で使うなど、さまざまなシーンを考えながら選んでもらうと良いかと思います。
──本日はありがとうございました！
取材したお店「Anker Store ニュウマン高輪」
住所：東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 North 5F
営業時間：11〜20時
アクセス：JR「高輪ゲートウェイ駅」改札から徒歩1分、「泉岳寺駅」A2出口から徒歩3分
